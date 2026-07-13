﻿ மின்சாரம் பாய்ந்து எலக்ட்ரீஷியன் பலி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:41 AM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் அருகே, தன்னிச்சையாக மின்மாற்றியில் பழுதுபார்க்க முயன்ற முதியவர், மின்சாரம் பாய்ந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மாமல்லபுரம் அடுத்த வடகடம்பாடி, பங்காருபேட்டையைச் சேர்ந்தவர் வீரராகவன், 51; எலக்ட்ரீஷியன். அதே பகுதியில் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு ஏற்பட்ட மின்தடை சரிசெய்யப்படவில்லை. இதுகுறித்து, ஆலத்துார் துணை மின் நிலைய ஊழியர்களிடம் தெரிவித்தும், மின்மாற்றி பழுதை சரிசெய்யாமல் இருந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், வீரராகவன், நேற்று மாலை, திருக்கழுக்குன்றம் சாலை பகுதியில் உள்ள மின்மாற்றியில், தன்னிச்சையாக மின் இணைப்பை துண்டித்து, பழுதை சரிசெய்ய முயன்றுள்ளார்.
அப்போது எதிர்பாராவிதமாக, மின்சாரம் பாய்ந்து, துாக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த மாமல்லபுரம் போலீசார், தீயணைப்பு வீரர்கள் உதவியுடன் உடலை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.