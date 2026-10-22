/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கல்குவாரியில் மின்திருட்டு மின்வாரியத்தினர் சோதனை
UPDATED : அக் 09, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
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சித்தாமூர்: குரும்பிறை கிராமத்தில் செயல்படும் கல்குவாரியில், முறைகேடாக மின் திருட்டு புகார் தொடர்பாக, மின்வாரிய அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
சித்தாமூர் அடுத்த நேத்தப்பாக்கம் கிராமத்தில் தனியார் கல்குவாரி செயல்படுகிறது. கல்குவாரிக்கு அருகே செல்லும் மின்கம்பங்களில் இருந்து முறைகேடாக மின்சாரம் திருடி பணிகள் நடப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, மின்வாரிய அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் கல்குவாரியில் நேற்று ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, அருகில் உள்ள மின்கம்பத்தில் இருந்து கொக்கி அடித்து முறைகேடாக மின் திருட்டு நடப்பது தெரியவந்தது. அமலாக்க பிரிவு அதிகாரிகள் கல்குவாரி ஊழியர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.