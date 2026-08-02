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﻿ மின் வாரிய அதிகாரி மகன் மின்சாரம் பாய்ந்து பலி

﻿ மின் வாரிய அதிகாரி மகன் மின்சாரம் பாய்ந்து பலி

ADDED : ஆக 02, 2026 03:45 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:45 AM

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குரோம்பேட்டை: மின் வாரிய உதவி பொறியாளராக உள்ள தன் தந்தையை பார்க்க, அலுவலகத்திற்கு சென்ற 22 வயது மகன், மின்சாரம் தாக்கி பரிதாபமாக இறந்தார்.

வண்டலுார் அடுத்த கொளப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் கோவர்தன், 50; மின்வாரிய உதவி பொறியாளர். குரோம்பேட்டை துர்கா நகரில் உள்ள மின் வாரிய அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவரது மகன் விக்னேஷ், 22, அவ்வப்போது அலுவலகத்தில் தந்தையை சந்தித்துவிட்டு செல்வது வழக்கம். நேற்று முன்தினம், தந்தையை சந்தித்து, பணம் வாங்க அங்கு சென்றார்.

அப்போது, மின்மாற்றிகளை சோதனை செய்யும் பணி நடந்து வந்தது. இது தெரியாமல் சோதனையில் இருந்த மின்மாற்றியை, விக்னேஷ் தொட்டுள்ளார். இதில், மின்சாரம் பாய்ந்து மயங்கி விழுந்தார்.

கோவர்தன் மற்றும் அங்கிருந்த ஊழியர்கள், விக்னேஷை மீட்டு, குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு துாக்கி சென்றனர். ஆனால், வழியிலேயே அவர் பரிதாபமாக இறந்தார். குரோம்பேட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தொழிலாளி இறப்பு திருச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தோர் பிரபாகரன், 18, செந்தில்குமார், 35; கட்டட தொழிலாளர்கள். இருவரும், குன்றத்துார் அருகே கொளப்பாக்கம் பகுதியில், வீடு கட்டுமான பணிக்கு கான்கிரீட் கலவை கலக்கும் இயந்திரத்தை தயார்படுத்தும் பணியில், நேற்று ஈடுபட்டனர்.

வீட்டின் அருகே சென்ற மின்சார ஒயர் மீது, எதிர்பாராதவிதமாக இயந்திரம் உரசியது. இதில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில், பிரபாகரன் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். செந்தில்குமார் காயங்களுடன் போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

மவுலிவாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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