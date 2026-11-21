UPDATED : நவ 21, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:04 PM
கல்பாக்கம்: கல்பாக்கம் அணுசக்தி மைய வளாகத்தில், கதிரியக்க வீச்சு பாதிப்புகளை தவிர்க்க அவசரநிலை ஒத்திகை நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது.
கல்பாக்கத்தில், சென்னை அணுமின் நிலையம், இந்திராகாந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையம், பாவினி அணுமின் நிறுவனம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
சென்னை அணுமின் நிலையத்தில் இருந்து, வெளியேறும் கதிரியக்க வீச்சை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒத்திகை நிகழ்வு, ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது,.
அதன்படி, இந்த ஒத்திகை நிகழ்வு கல்பாக்கத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
கதிரியக்க வீச்சு பரவலை தடுக்க, ஊழியர்கள், அவசரகால முகாம் பகுதியில் ஒருங்கிணைந்தனர். யாரேனும் சிக்கி உள்ளார்களா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர். ஊழியர்கள் பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்து, அவசரநிலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
வாகனங்களில் கதிரியக்க வீச்சு பரவாமல் தடுக்க, அவற்றில் தண்ணீரை பீய்ச்சிய பிறகே வெளியேற அனுமதிக்கப்பட்டன. ஆயிரக்கணக்கானோரை, குறித்த நேரத்தில் வெளியேற்றி ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது. இந்த ஒத்திகை நிகழ்வை அணுமின் நிலைய இயக்குநர் செல்வகுமரன் பார்வையிட்டு கண்காணித்தார்.