செய்யூர் செட்டி குளத்தில் பூங்கா அமைக்க வலியுறுத்தல்
செய்யூர் செட்டி குளத்தில் பூங்கா அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 07:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:54 PM
செய்யூர்: செய்யூர் ஊராட்சியில் உள்ள செட்டி குளத்தை சீரமைத்து நடைபாதை வசதியுடன் கூடிய பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
செய்யூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பாளையர் மடம் ,வடக்கு செய்யூர், மேற்கு செய்யூர், தேவராஜபுரம் உள்ளிட்ட பகுதியில் 10ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பாளையர் மடம் பகுதியில் 2 ஏக்கர் பரப்பளவில் செட்டி குளம் உள்ளது.
50 ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்பகுதி மக்களின் நீராதாரமாக இந்த குளம் இருந்தது.
முறையான பராமரிப்பு இன்றி, புதர் சூழ்ந்து துார்ந்துள்ளது.
விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் ஓய்வு நேரங்களில், குழந்தைகள் விளையாட செய்யூர் பகுதியில் பூங்கா வசதி இல்லை.
பொதுமக்கள் தங்கள் உடலை பலப்படுத்த உடற்பயிற்சி கூடம் இல்லை.
செய்யூர் – மேல்மருவத்துார் மாநில நெடுஞ்சாலையில் காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் நடைபாதை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, செட்டி குளத்தை சீரமைத்து, பூங்கா அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.