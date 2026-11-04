புழுதிவாக்கம் கூட்டு சாலையில் நிழற்குடை அமைக்க வலியுறுத்தல்
புழுதிவாக்கம் கூட்டு சாலையில் நிழற்குடை அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:59 PM
மதுராந்தகம்:
புழுதிவாக்கம் கூட்டு சாலையில், மதுராந்தகம் மார்க்கத்தில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டு புழுதிவாக்கம் கிராமம் உள்ளது.
உத்திரமேரூர் – புக்கத்துறை மற்றும் மதுராந்தகம் -– உத்திரமேரூர் இடையேயான மாநில நெடுஞ்சாலை மையப் பகுதியில் புழுதிவாக்கம் கிராமம் அமைந்துள்ளது.
புழுதிவாக்கம் கூட்டு சாலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில், பயணியர் நிழற்குடை உள்ளது. ஆனால், மதுராந்தகம் மார்க்கத்தில் நிழற்குடை இல்லாததால், வேடந்தாங்கல், மதுராந்தகம், கக்கிலப்பேட்டை பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
ஆகையால், கோடைக்காலம் மற்றும் மழைக் காலங்களில் பயணியர் வெயிலிலும், மழையிலும் நின்றபடியே காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
எனவே, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் ஆய்வு செய்து, மதுராந்தகம் மார்க்கத்தில் நிழற்குடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.