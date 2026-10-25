/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வேலைவாய்ப்பு முகாம் 300 பேர் பணி நியமனம்
ADDED : அக் 24, 2026 04:47 PM
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திருப்போரூர்: மாம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் இன்று (அக்.,24) நடந்த தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாமில், 300 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில், மாம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இன்று தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடந்தது.
முகாமில், 180க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பங்கேற்று 2,500க்கும் மேற்பட்டோரிடம் நேர்காணல் நடத்தினர். இதில், 300 பேர் நேரடியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இரண்டாம் கட்ட நே ர்காணலுக்கான தேதி விரைவில் தெரிவிக்கப்படும் என, தெ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன், த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜயராஜ், தியாகராஜன் ஆகியோர் நேர்காணலில் தேர்வானோருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினர்.