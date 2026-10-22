போலி மருத்துவரால் கூலி தொழிலாளி பலி

UPDATED : அக் 13, 2026 07:30 PM
ADDED : அக் 13, 2026 06:54 PM
மதுராந்தகம்: மதுராந்தகம் அருகே போலி மருத்துவர் அளித்த தவறான சிகிச்சையால், 51 வயது கூலி தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ரெட்டமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முரளி, 51; கூலித்தொழிலாளி. இவர் கடந்த ஒருவாரமாக இருமல் மற்றும் சளியால் துாக்கமின்றி அவதிப்பட்டு வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நெல்வாய் கூட்டுசாலையில் உள்ள ஹோமியோபதி மருத்துவர் கண்ணன், 34, என்பவரிடம் நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பெற சென்றார்.
அப்போது, ஊசி போட்ட சிறிது நேரத்திலேயே முரளிக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதை கண்டு பதற்றமடைந்த மருத்துவர் கண்ணன், அவரது சொந்த காரிலேயே, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு முரளியை கூட்டிச் சென்றார். அங்கு, அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், முரளி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்த புகாரின் படி படாளம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்ததில்,
அன்னை கிளினிக் பெயரில் ஹோமியோபதி மருத்துவம் பார்த்து வந்த கண்ணன், போலி மருத்துவர் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து கண்ணனை கைது செய்து, மதுராந்தகம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, செங்கல்பட்டு சிறையில் நேற்று அடைத்தனர்.