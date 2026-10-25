உப்பேரி குளத்தை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை

UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
கூவத்துார்: வடபட்டினம் ஊராட்சியில் உள்ள உப்பேரியை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வடபட்டினம் ஊராட்சியில் 500 குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
வடபட்டினம் பழைய காலனி பகுதியில் அமைந்துள்ள உப்பேரி குளத்தில் இருந்து விளைநிலங்களுக்கு வடிகால்வாய் அமை த்து விவசாய பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இப்பகுதி மக்களின் நீராதாரமாகவும் இந்த குளம் உள்ளது. இந்நிலையில், உப்பேரி குளம் நான்கு ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படமால் களை செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளது. இதனால், விவசாய பணியும் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குப்பை கழிவுகள் சூழ்ந்து குளம் முழுதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எனவே, உப்பேரி குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.