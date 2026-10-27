/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ஆபத்தான மின்கம்பம் விவசாயிகள் அச்சம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:54 PM
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மதுராந்தகம்:
பெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள மின்கம்பம் சேதமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதால், விளைநிலங்களுக்கு செல்லும் விவசாயிகள் அச்சப்படுகின்றனர்.
மதுராந்தகம் அருகே பெரும்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தொப்பப்பள்ளத்தில் 100 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட விளை நிலங்கள் உள்ளன. அதே பகுதியில் உள்ள மின்கம்பத்தில் கான்கிரீட் பூச்சு துருப்பிடித்த இரும்பு கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன.
இதனால், விவசாய பணிகளுக்கு செல்லும் விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போர் மிகுந்த அச்சத்துடன் இப்பகுதியை கடந்து செல்கின்றனர்.
எனவே, மின்வாரிய துறையினர் ஆய்வு செய்து சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.