/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/நெல் நடவு பணிக்கு விவசாயிகள் ஆயத்தம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:08 PM
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செய்யூர்: பருவ மழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், செய்யூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் நெல் நடவு பணிக்கு ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட
லத்துார், சித்தாமூர் ஆகிய இரு ஒன்றியங்களில் 84 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இங்கு 30 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் விளை நிலங்கள் உள்ளன.
நெல், மணிலா, கரும்பு, எள், உளுந்து, தர்ப்பூசணி ஆகியவை பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல் பயிரிடப்படுகிறது.
வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கியுள்ளதால், நெல் நடவு செய்யும் பணிக்கு விவசாயிகள் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நீர்நிலைகளை சீரமைத்து உரம் இடுதல், ஏர் ஓட்டுதல், நாற்று விடுதல், நடவு செய்தல் போன்ற பணிகளில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.