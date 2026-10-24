/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
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செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் வரும் 23ம் தேதி நடைபெறும்’ என, கலெ க்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம், வரும் 23ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு, நடக்கிறது.
இந்தக் கூட்டத்தில், வருவாய் துறை, மின்சாரம், வேளாண்மை, தோட்டக்கலைத்துறை, கூட்டுறவுத்துறை உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். எனவே, விவசாயிகள் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.