தனித்துவ அடையாள அட்டை பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
செங்கல்பட்டு, ஆக. 15–
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், விவசாயிகள் தனித்துவ அடையாள அட்டை பெறுவது அவசியம் என, வேளாண் இணை இயக்குநர் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர் ஸ்டீபன் ஜெயக்குமார் வெளியிட்ட அறிக்கை;
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் இனி வரும் காலங்களில், மத்திய, மாநில அரசுகள் மானிய திட்டங்கள் பெறுவதற்கு, தங்கள் நில உடைமை விபரங்களை பதிவு செய்து, தனித்துவ அடையாள எண் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
இதற்காக, விவசாயிகள் தங்களின் நில உடைமைகளை வட்டார ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். மேலும், வட்டார விரிவாக்க மையங்களில், சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது. இந்த முகாமில், விவசாயிகள் பங்கேற்று, தங்கள் ஆதார் எண், மொபைல் எண் மற்றும் நில பட்டா உடன் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
இந்த பதவின்போது, மூன்று முறை கடவு சொல்லின் அடிப்படையில் பதிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தங்கள் பகுதியில் உள்ள இ– சேவை மையங்களிலும், விவசாய அடையாள எண் பெற பதிவு செய்துகொள்ளலாம். விவசாயிகள் தங்கள் நில உடைமைகளை 20ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.