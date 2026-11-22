வரும் 30க்குள் விவசாயிகள் பயிர் கடன் செலுத்த உத்தரவு
வரும் 30க்குள் விவசாயிகள் பயிர் கடன் செலுத்த உத்தரவு
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
செங்கல்பட்டு: கூட்டுறவு நிறுவனங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகள், வரும் 30ம் தேதிக்குள் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
விவசாயிகளின் பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்து, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், பயிர்க்கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் 75,000 ரூபாய் வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
பயிர் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தின் கீழ் நவ., 6ம் தேதிக்கு முன் தவணை தவறி, தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகள் தங்கள் கடன்களை வரும் 30ம் தேதிக்குள் நிலுவையின்றி செலுத்த வேண்டும். தள்ளுபடி தொகையான 75,000 ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டு, வட்டியை அரசே செலுத்தும். கடன்களை உரிய தவணை தேதிக்குள் நிலுவையின்றி செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு, வட்டியின்றி கடன் கணக்கு நேர் செய்யப்படும். மேலும், பயிர் கடன் தள்ளுபடி திட்டத்தின் கீழ், தகுதி வாய்ந்த விவசாயிகள், வட்டியின்றி கடன் பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.