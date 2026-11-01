மதுராந்தகம் ஏரியில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் விவசாயிகள் வேதனை
மதுராந்தகம் ஏரியில் நீர்வரத்து குறைந்ததால் விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:24 PM
மதுராந்தகம்: பருவ மழை இல்லாததால், மதுராந்தகம் ஏரியில் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
மதுராந்தகத்தில் உள்ள ஏரி பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. 2,500 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள இந்த ஏரி 0.1 கனஅடி கொள்ளளவு கொண்டுள்ளது. ஐந்து மதகுகள் வழியாக 7,000 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மதுராந்தகம் ஏரியில், 170 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் துார்வாரி ஆழப்படுத்தும் பணி கடந்தாண்டு நடந்தது.
வந்தவாசி மற்றும் உத்திரமேரூர் ஏரிகள் நிரம்பி, கலங்கல் வழியாக வெளியேறும் உபரி நீர், கிளியாறு மற்றும் நெல்வாய் மடுவு ஆறு ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் நீர், மதுராந்தகம் ஏரிக்கு மிக முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
கடந்த சில தினங்களாக திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் பெய்த மழையின் காரணமாக, நெல்வாய் மடுவு மற்றும் கிளியாற்றின் வழியாக வந்த தண்ணீரால், ஏரியின் முழு கொள்ளளவான 25 அடியில், 13 அடி நீர் நிரம்பியுள்ளது.
தற்போது ஏரிக்கு முக்கிய நீர்வரத்து ஆறுகளில் தண்ணீர் குறைந்து உள்ளதால், இன்னும் 12 அடிகள் தண்ணீர் நிரம்ப வேண்டி உள்ளது .
இருப்பினும், கடந்த சில மாதங்களாக வறண்டு காணப்பட்ட மதுராந்தகம் ஏரி, தற்போது பெய்த மழையின் காரணமாக 13 அடி தண்ணீர் நிரம்பி உள்ளது. இருப்பினும் பருவ மழை ஏமாற்றம் அளித்துள்ளதால், விவசாய பணிகள் பாதிப்பதால், ஏரி நீரை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் வே தனை அடைந்துள்ளனர்.