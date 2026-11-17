பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பிரதம மந்திரி திட்டத்தில் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
செங்கல்பட்டு: ‘பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் மானியம் பெற விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்’ என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு விண்ணப்பிக்க வரும் டிச., 1ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை காப்பீடு செய்யாத விவசாயிகள், கட்டணமாக 573 ரூபாய் செலுத்தி காப்பீடு செய்துகொள்ளலாம்.
காப்பீடு செய்வதற்கு, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், வங்கிகள் மற்றும் இ –சேவை மையங்களில் காப்பீடு செய்யலாம்.
சம்பா பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெற் பயிருக்கு, சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் வரும் டிச., 1ம் தேதிக்குள் காப்பீடு செய்யலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் பதிவு செய்யும்போது கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கும் நடப்பு பசலிக்கான அடங்கல், பட்டா நகல் உள்ளிட்டவற்றை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.