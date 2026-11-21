/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/வரும் 27ல் விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
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செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் நலன்காக்கும் கூட்டம் வரும் 27ம் தேதி நடத்தப்படும்’ என, என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் கூட்ட அரங்கில், நவம்பர் மாத்திற்கான விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம், வரும் 27ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
இந்த கூட்டத்தில், வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகம், வேளாண்மை பொறியியல், கால்நடை பராமரிப்பு, மின்வாரியம், நீர்வளத்துறை உள்ளிட்ட துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். விவசாயிகள் அனை வரும் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.