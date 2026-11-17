செங்கையில் வரும் 19, 20ம் தேதிகளில் விவசாயகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
செங்கையில் வரும் 19, 20ம் தேதிகளில் விவசாயகள் நலன் காக்கும் கூட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:24 PM
செங்கல்பட்டு: ‘செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நவ., 19, 20 ஆகிய இரு நாட்கள் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் நடைபெறும்’ என, செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், வரும் 19ம் தேதி விவசாயிகள் நலன்காக்கும் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
அதேபோல், செங்கல்பட்டு, வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், வரும் 20ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கும், மதுரந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், பிற்கல் 2.30 மணிக்கும் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில், வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு, நீர்வளத்துறை உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், செ ங்கல்பட்ட மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவரும் தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.