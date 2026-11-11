புறநகரில் விதிகளை மீறி வைக்கப்பட்ட பட்டாசு கடைகளால் மக்கள் அச்சம்
புறநகரில் விதிகளை மீறி வைக்கப்பட்ட பட்டாசு கடைகளால் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:54 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளான நந்திவரம் -– கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அனுமதியின்றி பட்டாசு கடைகள் வைத்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
கூடுவாஞ்சேரி - – நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் பெருமாட்டுநல்லுார் ஊராட்சி, பகவதிபுரம், தர்காஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பட்டாசு கடைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அந்த கடைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு பட்டாசு குடோன்களை வியாபாரிகள் அமைத்துள்ளனர்.
பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமம் பெற வருவாய்த்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் காவல்துறை என ஒருங்கிணைந்த தடையில்லா சான்றிதழ் தரும் அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்வது வழக்கம். அப்போது அவசர கால விபத்துக்களில் வெளியேறும் வகையில் இருபுற வழிகள், புதுப்பிக்கப்பட்ட மின் விளக்குகள், மணல் மூட்டைகள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற விதிகள் உள்ளன.
மேலும் உரிய உரிமம் இல்லாமல் விற்பனை செய்தல், பட்டாசுகளை சேமித்து வைத்தல் ஆகியன வெடிமருந்து சட்டம் 1884-ன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம்.
ஆனால் ஆண்டு தோறும் செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளான மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உரிமம் பெறாமல் பட்டாசு கடைகள் வைக்கப்பட்டுளளதாக பொது மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
குறிப்பாக பெருமாட்டுநல்லுார், பகவதிபுரம் பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்கு 10க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகளால், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
அதே போல தனி நபர்களும் பாட்டாசுகளை மொத்தமாக வாங்கி விற்பனை செய்து வருகின்றனர். மேலும், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் பெயரளவில் ஆய்வு செய்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது. எனவே, விதிகளை மீறி வை க்கப்பட்டுள்ள பட்டாசு கடைகளை அகற்றி அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.