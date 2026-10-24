ராட்சத அலையில் படகு கவிழ்ந்து மீனவர் பலி

ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
செய்யூர்: கடலுார் சின்னகுப்பத்தில் கடலில் மீன்பிடித்த போது, ராட்சத அலையில் படகு கவிழ்ந்ததால், மீனவர் விக்னேஷ், 32 நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
செய்யூர் அடுத்த கடலுார் சின்னகுப்பம் பகுதியை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ்; மீனவர். அதே கிராமத்தை சேர்ந்த லட்சுமணன், ராக்கி, தீனா ஆகியோருடன் இன்று (அக்.,23) அதிகாலை பைபர் படகில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றார்.
காலை 4:30 மணிக்கு கடலில் மீன்பிடித்து கொண்டிருந்தபோது, திடீரென ராட்சத அலையில் சிக்கி, படகு கவிழந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் படகை இயக்கிய விக்னேஷ் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
அப்போது, நீரில் தத்தளித்த மற்ற மூன்று மீனவர்களை, அதே பகுதியில் மீன் பிடித்துகொண்டிருந்தவர்கள் மீட்டனர்.
பின் கடலில் மூழ்கிய விக்னேஷின் உடலை மீட்டு, கரைக்கு கொண்டு வந்தனர்.
கூவத்துார் போலீசார் இறந்தவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பி, விசாரித்து வருகின்றனர்.