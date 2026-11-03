மீன்பிடி குறைவுகால நிவாரணம் வழங்க மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு
மீன்பிடி குறைவுகால நிவாரணம் வழங்க மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:36 PM
மாமல்லபுரம்: மீன்பிடி குறைவுகால நிவாரணத்தை அரசு விரைந்து வழங்க வேண்டும் என, மீனவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், கானத்துார் ரெட்டிகுப்பம் முதல், இடைக்கழிநாடு ஆலம்பரைகுப்பம் வரை, 36 பகுதிகளில் மீனவர்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்கள், வங்க கடலில் மீன் பிடித்து பொருளாதாரம் ஈட்டுகின்றனர். ஆண்டுதோறும் அக்., முதல் டிச., மாதம் வரை, கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு, புயல் என, இயற்கை சீற்றங்களால், மீன்பிடி தொழில் முடங்குகிறது.
இக்காலத்தில், அவர்களுக்கான நிவாரணமாக, தலா 6,000 ரூபாயை, தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. இத்தொகையை தலா 7,000 ரூபாயாக வழங்க உள்ளதாக, த.வெ.க., அரசு சட்டசபையில் அறிவித்தது. 7,500க்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகள் உள்ள நிலையில், தீபாவளி பண்டிகை அத்யாவசிய செலவு கருதி, இத்தொகையை விரைந்து வழங்க கோரி, மீனவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.