முகத்துவார மணல்மேடு அகற்றவில்லை வெள்ள அபாயத்தால் மீனவர்கள் அச்சம்
முகத்துவார மணல்மேடு அகற்றவில்லை வெள்ள அபாயத்தால் மீனவர்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 25, 2026 09:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:44 PM
புதுப்பட்டினம்: வாயலுார் உய்யாலிகுப்பம் முகத்துவார மணல்மேடு அகற்றப்படாமல், கால்வாயில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் மீனவர்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
கல்பாக்கம் அடுத்த புதுப்பட்டினம் மற்றும் வாயலுார் ஆகிய ஊராட்சி பகுதிகளில், பகிங்ஹாம் கால்வாய் கடக்கிறது. புதுப்பட்டினம் பகுதியில், பெரியார் நகர், ராஜா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகள், வாயலுார், உய்யாலிகுப்பம் ஆகிய பகுதிகள் கால்வாயை ஒட்டியுள்ளன.
பருவ மழைக்காலத்தில் பகிங்ஹகாம் கால்வாயில் வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கும்போது, கடற்கரை முகத்துவார மணல்மேடு காரணமாக குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் தண்ணீர் புகும் நிலை உள்ளது. இதனால், வாயலுார் பகுதியில் வசிக்கும் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிறது. மாற்று இடத்தை நோக்கி நகர்கின்றனர்.
கடந்த இரண்டு நாட்களாக, கனமழை பெய்யும் நிலையில், கால்வாயில் மழைவெள்ளம் பெருக்கெடுக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆனால், முகத்துவார மணல்மேடை அகற்றப்படாமல் உள்ளது. வடிகால் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரிக்கும்போது,வீடுகளை சூழும் அபாயம் உள்ளது. வெள்ள பாதிப்பை தவிர்க்க, முகத்துவார மணல்மேடை அகற்ற, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.