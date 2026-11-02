பகிங்ஹாம் கால்வாயில் பாலம் அமைக்க மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு
பகிங்ஹாம் கால்வாயில் பாலம் அமைக்க மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:54 PM
கூவத்துார்: கடலுார் சின்னகுப்பம் பகுதியில் உள்ள பகிங்ஹாம் கால்வாயில், பாலம் அமைக்க வே ண்டும் என, மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கூவத்துார் அடுத்த, கடலுார் ஊராட்சியில் உள்ள, சின்னகுப்பத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கும், மீன் விற்பனைக்கும், பகிங்ஹாம் கால்வாயை கடந்தே, இவர்கள் பிற இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
மீனவ பகுதியை இணைக்கும் ஊராட்சி ஒன்றிய சாலை, பகிங்ஹாம் கால்வாயின் குறுக்கே செல்கிறது. இதனால், பகிங்ஹாம் கால்வாயை ஒட்டிய சால முழுதும் செடிகள் வளர்ந்து துார்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், 2020ம் ஆண்டு நீர்வரத்து கால்வாயை அழித்து, மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் சாலை அமைத்தனர்.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து, பொதுப்பணித்துறையினர், அப்பகுதியை ஆய்வு செய்தனர். கால்வாய் துார்க்கப்பட்டதை அகற்றி, தற்காலிக குழாய் பாலம் அல்லது நிரந்தர உயர்மட்ட பாலம் அமைக்குமாறு, வட்டார வளர்ச்சி நிர்வாகத்திடம் அறிவுறுத்தினர்.
தற்போது வரை பாலம் அமைக்கப்படாமல் பொதுப்பணித் துறையி கிடப்பில் போட்டுள்ளது.
பகிங்ஹாம் கால்வாய் பாலாற்றை ஒட்டியுள்ளதால், ஆண்டுதோறும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது, கால்வாயில் தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி மீனவ குடியிருப்புக்குள் செ ல்லும் நிலை உள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுகிறது.
எனவே, பகிங்ஹாம் கால்வாயில் பாலம் அமைக்க பொதுப்பணித்துறை உயரதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.