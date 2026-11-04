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ஏர்போர்ட்டில் ஐந்து விமானங்கள் ரத்து

ஏர்போர்ட்டில் ஐந்து விமானங்கள் ரத்து

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 09:06 PM

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சென்னை: ‘முரசு’ புயலால் பெய்து வரும் கனமழை, பலத்த காற்றால் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும் விமானங்கள் தொடர்ந்து ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

நேற்று முன்தினம் சென்னை – திருச்சி, விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி வழித்தடங்களில், 11 சிறிய ரக விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

நேற்று, சென்னை – விஜயவாடா காலை 7:00 மணி விமானமும், ராஜமுந்திரி செல்ல வேண்டிய பிற்பகல் 2:35 மணி இரு விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

மறுமார்க்கத்தில், விஜயவாடா -– சென்னை காலை 10:05 மணி விமானம், ராஜமுந்திரி – சென்னை மாலை 6:20 மணி விமானம் என மொத்தம் ஐந்து விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

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