பட்டாசு வெடித்த போது தகராறு நாட்டு வெடி வீசிய ஐவர் கைது
பட்டாசு வெடித்த போது தகராறு நாட்டு வெடி வீசிய ஐவர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 PM
செங்கல்பட்டு: தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில், ஆத்தூரைச் சேர்ந்த 29 வயது நபரை கத்தியால் வெட்டி, நாட்டு வெடி வீசிய ஐந்து பேரை போலீசார் இன்று (நவ.,10) கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்தூர் தென்பாதி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சித், 27; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இவர், தீபாவளியன்று இரவு செங்கல்பட்டில் இருந்து தென்பாதிக்கு ஆட்டோவில் வந்த போது, அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் சிலர் பட்டாசு வெடித்தனர்.
அப்போது, இருதரப்பினருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து ரஞ்சித், செங்கல்பட்டு தாலுகா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், நேற்று (நவ.,9) மாலை ரஞ்சித் வீட்டின் மீது நாட்டு வெடி வீசி, கத்தியால் வெட்ட முயன்றனர்.
வீட்டின் கதவை பூட்டி ரஞ்சித் உயிர்தப்பினார். அப்போது, அங்கு வந்த ரஞ்சித்தின் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன், 29, என்பவரை, அந்த கும்பல் கத்தியால் வெட்டி விட்டு தப்பிச் சென்றனர். செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் தமிழ்ச்செல்வன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து, திம்மாவரத்தைச் சேர்ந்த யுவனேஷ்குமார், 21, ஆத்தூர் தென்பாதியைச் சேர்ந்த சிவா, 26, அபிஷேக்ராஜ், 23, பிரபு, 22, மகேஷ், 26, ஆகியோரை இன்று கைது செய்து, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இதில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.