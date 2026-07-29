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﻿ ஆலை கழிவுகளால் துர்நாற்றம்; குடியிருப்பு மக்கள் கடும் அவதி

﻿ ஆலை கழிவுகளால் துர்நாற்றம்; குடியிருப்பு மக்கள் கடும் அவதி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:19 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:19 AM

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திருப்போரூர்: திருப்போரூர் பகுதியில் தொழிற்சாலை ரசாயன கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதால் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் ஒன்றியம் பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில், ஆலத்துார் ஊராட்சி அமைந்துள்ளது. இங்கு, கடந்த 1982ம் ஆண்டு, 200 ஏக்கரில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த சிட்கோ வளாகத்தில், 30க்கும் மேற்பட்ட தனியார் மருந்து தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த வளாகத்தில் 20,000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

தொழிற்சாலை அதேபோல், திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் அடங்கிய, குன்னப்பட்டு ஊராட்சியில் 'அஜினமோட்டோ', 'கோத்ரேஜ்' உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் செயல்படுகின்றன.

இது தவிர, திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் அடங்கிய சிறுசேரி சிப்காட் பகுதியில் 30க்கும் மேற்பட்ட ஐ.டி., நிறுவனங்கள் உள்ளன.

குறிப்பாக இ.சி.ஆர்., - ஓ.எம்.ஆர்., சாலை இடையே உள்ள குப்பை கிடங்கில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் பகிங்ஹாம் கால்வாயில் கலக்கிறது.

குறிப்பாக திருப்போரூர் - கேளம்பாக்கம், படூர், நாவலுார், தாழம்பூர், செம்மஞ்சேரி, சோழிங்கநல்லுார் வரை செல்லும் இந்த கால்வாயில், தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் ரசாயன கழிவுகளும் கலந்து வருவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்த மாடு, நாய் உள்ளிட்டவற்றின் சடலங்களும் மிதப்பதால் அதை சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.

குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் இந்த துர்நாற்றம் வீசுவதால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

இந்த துர்நாற்றம் எங்கு வெளியேற்றப்படுகிறது, எதனால் வீசுகிறது என்ற குழப்பமும் மக்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட ஆலத்துார் சிட்கோ, குன்னப்பட்டு தொழிற்பூங்கா, குப்பை கிடங்குகளிலிருந்து காற்றின் மூலம் துர்நாற்றம் வீசுகிறதா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. இவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் முகம் சுழித்தபடி செல்கின்றனர். மோசமான நெடி தெரிவதால், பாதசாரிகளுக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மக்கள் கூறியதாவது:

நள்ளிரவு நேரத்தில் துர்நாற்றம் வீசுவதால், வெயில் காலங்களில் ஜன்னலை கூட திறக்கமுடியவில்லை. எங்கள் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அமைப்பிடம் இதுகுறித்து புகார் தெரிவித்துள்ளோம். பகல் நேரங்களில் இருப்போர் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.

நடவடிக்கை ஆலத்துார் தனியார் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளால், துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

திருப்போரூர் எம்.எல்.ஏ., கூறியதாவது: கடந்த ஜூலை முதல் வாரத்தில் நள்ளிரவில் வீசிய வேதிப்பொருள் துர்நாற்றம் தொடர்பாக தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்தன. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்குத் தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தினேன்.

அவர்கள் ஜூலை 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தங்களது முதற்கட்ட அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தனர். மேலும், விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஒரு வாரம் அவகாசம் கேட்டுள்ளனர். அந்த விரிவான அறிக்கை கிடைத்ததும், இந்த சிக்கலுக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும். அதன்பின், அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ஆலத்துார் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் ஆய்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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