காய்கறி பயிர்களில் பழ ஈக்கள் தாக்குதல் தோட்ட கலைத்துறையினர் ஆய்வு
காய்கறி பயிர்களில் பழ ஈக்கள் தாக்குதல் தோட்ட கலைத்துறையினர் ஆய்வு
ADDED : நவ 01, 2026 03:47 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் வட்டாரத்தில், காய்கறி பயிர்களில் பழ ஈக்கள் தாக்குதல் குறித்து தோட்ட கலைத்துறையினர் இன்று (நவ.,1) ஆய்வு செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் வட்டாரத்தில் புடலைங்காய், பாகற்காய், பீர்க்கங்காய், சுரைக்காய் போன்ற பல்வேறு வகையான பந்தல் காய்கறி சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. வருகிறது.
பூக்கள் பூத்து காய்கள் பிடிக்கும் பருவத்தில், பழ ஈக்கள் காய்கறிகளைத் தாக்கி அழுகச் செய்கின்றன. இதனால், விளைச்சலைக் குறைக்கின்றன. பழுப்பு நிற திரவத்தை வெளியேற்றுகின்றன. காய்கறிகளில் 20 முதல் 40 சதவீதம் இழப்பிற்கு பழ ஈக்கள் காரணமாகின்றன. இவை உற்பத்தியை சே தப்படுத்துவது மட்டுமின்றி ஏற்றுமதி போன்ற சந்தைப்படுத்துதலிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
இதனால், உள்ளூர் விவசாயிகள் பெரும் பொருளாதார சரிவை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இப்பிரச்சனைக்கு உடனடி தீர்வு காணும் வகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குநர் சாந்தினி, திருப்போரூர் தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் சீனிவாசன் ஆகியோர், செம்பாக்கம், அனுமந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி தோட்டங்களை இன்று ஆய்வு செய்தனர்.
ஆய்வின் போது அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பழ ஈக்கள் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வயல்களில் பெரோமோன் பொறிகள் மற்றும் இயற்கை முறை உரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் ஈக்களின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி மகசூல் இழப்பைத் தவிர்க்கலாம். தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் மாதந்தோறும் நடக்கும் ஆய்வுக் கூட்டங்களில் விவசாயிகள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.