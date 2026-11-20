சாலையோரம் குப்பைகள் எரிப்பு கேளம்பாக்கத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
சாலையோரம் குப்பைகள் எரிப்பு கேளம்பாக்கத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 19, 2026 02:42 PM
ADDED : நவ 19, 2026 02:40 PM
திருப்போரூர்: வண்டலூர் நெடுஞ்சாலையோரம் பொதுமக்கள் கொட்டும் குப்பை கழிவுகளை மர்மநபர்கள் தீயிட்டு எரிப்பதால், கேளம்பாக்கத்தில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில் கேளம்பாக்கம் ஊராட்சி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள வண்டலூர் நெடுஞ்சாலை வழியே, தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த சாலையோரம் அப்பகுதி மக்கள் சிலர் குப்பை கழிவுகளை கொட்டுகின்றனர். அவ்வாறு கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகளை மர்ம நபர்கள் தீயிட்டு எரிக்கின்றனர்.
இதிலிருந்து வெளியேறும் புகையால், அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சுவாச கோளாறு உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், நெடுஞ்சாலையோரம் குப்பை கழிவுகளை கொட்டுவதை தடுத்து, முறையாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.