கைவிடப்பட்ட கல்குவாரியில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகள்
கைவிடப்பட்ட கல்குவாரியில் கொட்டப்படும் குப்பை கழிவுகள்
UPDATED : அக் 17, 2026 04:18 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:16 PM
மதுராந்தகம்:
மதுராந்தகம் அருகே சிலாவட்டத்தில் கைவிடப்பட்ட கல்குவாரி பகுதியில், மலைபோல் குவிந்துள்ள குப்பை கழிவுகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது .
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சிலாவட்டம் ஊராட்சி உள்ளது.
இந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மேல் சிலாவட்டம் பகுதியில், மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் இயங்கி வருகின்றன.
இதில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஐந்து ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட நிலப்பரப்பில் செயல்பட்டு வந்த கல்குவாரி, உரிமம் முடிவுற்றதால் கைவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், மழைநீர் தேங்கி குளமாக மாறியுள்ள கல்குவாரியை அப்பகுதி மக்கள் துணி துவைப்பது, குளிப்பது போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கைவிடப்பட்ட கல்குவாரி சாலை வழியாக தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் சென்னை, செங்கல்பட்டு போன்ற நகர பகுதிகளுக்கு ஜல்லிக்கற்கள் எம்.சாண்ட் மண் ஏற்றி சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், பெருநகர பகுதிகளில் இருந்து பிளாஸ்டிக் மற்றும் குப்பை கழிவுகளை ஏற்றி வரும் லாரிகள், கைவிடப்பட்ட கல்குவாரி பகுதியில் கொட்டி செல்கின்றன.
இதனால், 100 டன்னுக்கும் அதிகமான குப்பை கழிவுகள் மலை போல் குவிந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது .
பெரும்பாலும் இரவு நேரங்களில் டிப்பர் லாரிகள் மூலம் குப்பை கழிவுகளை கொட்டி செல்வதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், கழிவுகள் நீரில் கலந்து குவாரிக்குள் செல்வதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து, கைவிடப்பட்ட கல்குவாரி அருகே கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.