நகராட்சி அலுவலகத்தில் மட்கி வீணாகும் குப்பை அள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள்
நகராட்சி அலுவலகத்தில் மட்கி வீணாகும் குப்பை அள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:24 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு நகராட்சி அலுவலகத்தில், குப்பை அள்ளும் வாகனங்கள் பழுதடைந்து மட்கி வீணாகி வருகின்றன.
செங்கல்பட்டு ஜே.சி.கே., நகர் அண்ணா சாலையில், நகராட்சி அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 33 வார்டுகளில் தேங்கும் குப்பையை, குப்பை அள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள் மூலம், துாய்மை பணியாளர்கள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
இதற்காக நகராட்சி நிர்வாகம், சி.எஸ்.ஆர்., எனும் தனியார் தொழிற்சாலைகள் வழங்கும் நிதி மூலம் பேட்டரி வாகனங்கள் வாங்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில், நகராட்சி அலுவலகத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட குப்பை அள்ளும் பேட்டரி வாகனங்கள் உள்ளன. இதில், 10 பே ட்டரி வாகனங்கள் பழுதடைந்து, பல மாதங்களாக சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளன.
அவை நகராட்சி அலுவலகத்தின் பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டு குப்பைையோடு குப்பையாக மட்கி வீணாகி வருகிறது.
மேலும், பழுதடைந்த பல்வேறு வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்ட இடத்தில், புதர் மண்டி உள்ளது. இதனால், அலுவலத்திற்கு வரும் பொது மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
பயன்பாடின்றி மட்கி வீணாகியுள்ள வாகனங்களை ஏலம் விடுவதன் மூலம், நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு வருவாய் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, பழுதடைந்த வாகனங்களை ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.