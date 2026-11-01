‘காஸ்’ சிலிண்டர் வெடித்து தேநீர் கடையில் தீ விபத்து
‘காஸ்’ சிலிண்டர் வெடித்து தேநீர் கடையில் தீ விபத்து
ADDED : நவ 01, 2026 09:38 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் உள்ள ஆலடிப்பட்டியான் கருப்பட்டி தேநீர் கடையில் ‘காஸ்’ சிலிண்டர் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த நந்திவரம் நெல்லிக்குப்பம் சாலையில் ஆலடிப்பட்டியான் கருப்பட்டி தேநீர் கடை உள்ளது.
இங்கு இன்று (நவ.,1) இரவு கடையின் ஊழியர் காலியான, ‘காஸ்’ சிலிண்டரை மாற்றி விட்டு வேறு சிலிண்டர் மாற்ற முயன்ற போது தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இதை கண்ட சக ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் விபத்து அச்சத்தில், கடையை விட்டு வெளியே ஓடினர்.
இதில் கடை முழுதும் தீப்பற்றி எரிந்து சிலிண்டர் வெடித்தது.
மறைமலை நகர் தீயணைப்பு வீரர்கள் அரை மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.
இதில் மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமானது.
நல் வாய்ப்பாக ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் காயமின்றி உயிர் தப்பினர்.
கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.