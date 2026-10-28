பெண் கழுத்து அறுத்து கொலை: கிணற்றில் வீசிய ஆண் நண்பர் கைது
பெண் கழுத்து அறுத்து கொலை: கிணற்றில் வீசிய ஆண் நண்பர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 09:53 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:36 PM
மேல்மருவத்துார்:
மேல்மருவத்துார் அருகே சிறுநாகலுார் பகுதியில் விவசாய கிணற்றில் அடையாளம் தெரியாத பெண் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், மதுரவேல், 45 என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மேல்மருவத்துார் அடுத்த சிறுநாகலுார் கிராமத்தில், உள்ள விவசாய கிணற்றில் , அடையாளம் தெரியாத, 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சடலத்தை மேல்மருவத்துார் போலீசார் மீட்டனர்.
போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பெண்ணை கொலை செய்த சென்னை, அயனாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மதுரவேல், 45 என்பவரை நேற்று கைது செய்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், கிணற்றில் சடலமாக கிடந்த பெண், சென்னை, அமைந்தகரை பகுதியைச் சேர்ந்த மணிமேகலை, 41, என்பதும், அவருக்கு மூன்று பெண் மற்றும் ஒரு மகன் உள்ளனர்.
மணிமேகலைக்கு திருமணம் ஆகி முதல் கணவர் இறந்து உள்ளார். பின், இரண்டாவது திருமணம் செய்த நிலையில் அவரும் உடல்நலக்குறை வால் உயிரிழந்தார்;
இந்நிலையில், சென்னை பகுதியில் கூலி வேலை செய்யும் மதுரவேலுக்கும், மணிமேகலைக்கும் இடையே, பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், மதுரவேலிடம் இருந்து, இரண்டு தவணைகளாக மணிமேகலை 1.60 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார். கொடுத்த பணத்தை மதுரவேல் கேட்ட போது, மணிமேகலை தர மறுத்துள்ளார். இதனால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது மணிமே கலை மதுர வே லை செருப்பால் அடித்து அசிங்கப்படுத்தியுள்ளார், இதனால் ஆத்திரமடைந்த மதுரவேல், மணிமே கலை யை பழிவாங்க திட்டமிட்டார்.
இந்நிலை யில், அக்.,23ஆம் தேதி மணிமேகலையின் மொபைல் போனுக்கு தொடர்பு கொண்டு, மதுரவேலுவின் நண்பன் பேசுவதாக கூறியும், மதுரவேலுக்கு தரவேண்டிய 1.60 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை தான் தருவதாகவும், மேல்மருவத்துார் அருகே உள்ள சிறுநாகலுார் பகுதியில் வந்து வாங்கிக் கொள்ளுமாறு, செல்போனில் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இதனை நம்பி வந்த மணிமேகலையை, கத்தியால், கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்து, அவர் அணிந்திருந்த கால் சவரன் கம்மல், கொலுசு மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொண்டு, சடலத்தை கிணற்றில் துாக்கி வீசிவிட்டு வந்துள்ளார்.
இவ்வாறு போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அதன் பின் போலீசார், மதுரவேலுவை மதுராந்தகம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.