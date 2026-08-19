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செங்கையில் கிராம சபை கூட்டம்: அரசு அதிகாரிகள் 'ஆப்சன்ட்'

செங்கையில் கிராம சபை கூட்டம்: அரசு அதிகாரிகள் 'ஆப்சன்ட்'

UPDATED : ஆக 15, 2026 06:55 PM

ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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UPDATED : ஆக 15, 2026 06:55 PM ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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செங்கல்பட்டு:செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அச்சிறுபாக்கம், காட்டாங்கொளத்துார், சித்தாமூர், திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், பரங்கிமலை, மதுராந்தகம் மற்றும் லத்துார் என எட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, இங்குள்ள 359 ஊராட்சிகளில் நேற்று கிராம சபை கூட்டம் நடந்தன. இக்கூட்டத்தை மேற்பார்வையிட ஊராட்சிகள் அளவில் தொகுதி அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல், துாய்மை பாரத இயக்கம், வீட்டு வரி, குடிநீர் வரி, தொழில் வரி மற்றும் குடிநீர் தேவைகள் குறித்து நேற்று விவாதிக்கப்பட்டன.

குறிப்பாக சித்தாமூர் அடுத்த பூங்குணம் ஊராட்சியில் புதிதாக கல்குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தவிர, நேரடியாக வாய்மொழியாகவும் பலர் தங்கள் தேவைகளை கோரிக்கைகளாக முன்வைத்தனர். திருப்போரூர் ஒன்றியத்தில், தண்டலம், படூர், கேளம்பாக்கம் உள்ளிட்ட 50 ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது.

-------------இதில், துாய்மையான குடிநீர் வழங்குவதை உறுதி செய்தல், சுகாதார சேவை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. படூர் ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில், 500 பேருக்கு சமபந்தி விருந்து நடந்தது.

திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த நெரும்பூர் ஊராட்சியில் ஏரி மற்றும் குளங்களை துார்வாரி ஆழப்படுத்துதல், குப்பையை மக்களே தரம் பிரித்து துாய்மை பணியாளர்களிடம் வழங்குவது உள்ளிட்ட 21 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஊராட்சித் தலைவர் லட்சுமி ஊராட்சி செயலர், கன்னியப்பன் உடனிருந்தனர்.

காரசார விவாதம்

காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், வண்டலுாரில் ஊராட்சி தலைவி முத்தமிழ் செல்வி மற்றும் செயலர் வீரராகவன் முன்னிலையில் கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இதில், முதலாவது வார்டு உறுப்பினர் ராஜ்குமார், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக, தன் வார்டிற்கு உட்பட்ட பகுதியில் பலருக்கு பட்டா வழங்கப்படவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.

தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் ஆக்கிரமித்துள்ள கால்வாயை மீட்க வேண்டும் என, விவசாயி ஒருவர் புகார் அளித்தார்.

தவிர, ஊராட்சிக்கு ஆண்டிற்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வரி வருவாய் கிடைத்தும், வளர்ச்சி பணிகள் திருப்தியாக இல்லை எனவும் சிலர் தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர். அதன் பின் ஆரம்ப சுகாதார மையம் அமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர். மேலும், கிராம சபை கூட்டத்தில் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவது இல்லை எனவும் குற்றஞ்சாட்டினர். கூட்டத்தின் இறுதியாக வளர்ச்சி பணிகள் சார்ந்து, காரசார விவாதங்களுடன் 22 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இந்தக் கூட்டத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.

குற்றச்சாட்டு

கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்துவற்கு ஏழு நாட்களுக்கு முன், குடியிருப்புகள், பொதுஇடங்களில் துண்டு பிரசுரம், ஒலிப்பெருக்கியில் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும், இதில் கூட்டம் நடைபெறும் தேதி, நேரம், இடம் மற்றும் கூட்டத்தின் நோக்கம் ஆகியவை குறித்து தொடர்புடைய கிராம ஊராட்சிகளில் அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது.

ஆனால் 90 சதவீத ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடப்பது குறித்த குறித்த விவரங்கள் மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை. நேற்று நடந்த கிராம சபை கூட்டங்களில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஊராட்சி பணியாளர்கள் உட்பட அதிகபட்சம் 50 நபர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர். பல ஊராட்சிகளில் வார்டு உறுப்பினர்களே பங்கேற்கவில்லை.

மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கணக்கு காட்ட ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தில் வேலை செய்யும் மக்களிடம் கிராம சபை கூட்ட வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்து வாங்கப்படுகிறது.

பொதுமக்களின் அடிப்படை தேவைகள் மற்றும் குறைகள் குறித்து கேட்டறிந்து விளக்கம் அளிக்க மின்வாரியம், பள்ளி கல்வித்துறை, கூட்டுறவு, குடிநீர் வழங்கல், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வேண்டும். ஆனால் பெரும்பாலான அதிகாரிகள் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை.

கிராம சபை கூட்டங்கள் சுழற்சி முறையில் நடத்தப்படாமல், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் தங்கள் வசதிக்கு இடத்தை தேர்வு செய்து, கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

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