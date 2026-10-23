தேர்தல் நடத்தை விதி அமலால் கிராம சபை கூட்டம் தள்ளிவைப்பு
தேர்தல் நடத்தை விதி அமலால் கிராம சபை கூட்டம் தள்ளிவைப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:56 PM
செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலில் உள்ளதால், இன்று கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறாது என, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகம் முழுதும் உள்ள ஊராட்சிகளில், காந்தி ஜெயந்தி தினமான இன்று கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறும். மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல், வரும் 6ம் தேதி நடப்பதால், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலில் உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அச்சிறுப்பாக்கம், மதுராந்தகம், சித்தாமூர், லத்துார், திருக்கழுக்குன்றம், திருப்போரூர், காட்டாங்கொளத்துார், புனிததோமையார்மலை ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 359 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலில் உள்ளதால், 359 ஊராட்சிகளிலும், இன்று கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறாது என, ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.