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/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ ஆறு மாதங்களாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் தொடர்ந்து... சரிகிறது!:குடிநீர் தட்டுப்பாடு, விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம்

ஆறு மாதங்களாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் தொடர்ந்து... சரிகிறது!:குடிநீர் தட்டுப்பாடு, விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம்

ஆறு மாதங்களாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் தொடர்ந்து... சரிகிறது!:குடிநீர் தட்டுப்பாடு, விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 04:08 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:59 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 04:08 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:59 AM

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மறைமலைநகர்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கடும் வெயில் வாட்டி வதைப்பதால், ஆறு மாதங்களாக நிலத்தடி நீர் சரிந்து வருகிறது. கடந்தாண்டு டிசம்பரில் 7 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்து ஜூன் மாதத்தில் 15.84 அடியாக பதிவாகி உள்ளது. இதனால் குடிநீர் பிரச்னை, விவசாயம் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கவலையில் உள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 528 ஏரிகள், ஊரக வளர்ச்சித் துறை கட்டுப்பாட்டில் 589 ஏரிகள் என, மொத்தம் 1,117 ஏரிகள் உள்ளன. தவிர 2,512 குளங்கள் மற்றும் குட்டைகள் உள்ளன.

இந்த நீர்நிலைகளில் உள்ள தண்ணீரை நம்பியே நெல், வாழை மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்றன.

500 ஏரிகள்

ஆனால் கடும் வெயில் காரணமாக 500க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளில் 25 சதவீதம் கூட தண்ணீர் இல்லாத நிலை உள்ளது. கிராமங்களில் உள்ள கோவில் குளங்கள், தண்ணீரின்றி வறண்டு காணப் படுகின்றன.

நீர்நிலைகள் மட்டுமின்றி, நாளுக்கு நாள் நிலத்தடி நீர் மட்டமும் வேகமாக குறைந்து வருகிறது. மறைமலை நகர், செங்கல்பட்டு நகராட்சிகளில் பொது கிணறுகளில் தண்ணீர் இல்லாததால், டேங்கர் லாரிகளில் வீடுகளுக்கு, தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஜனவரி மாதம் 7.8 அடியாக இருந்த நிலத்தடி நீர் மட்டம் ஜூன் மாதம் 15.84 அடியாக குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக மறைமலை நகர், மகேந்திரா வேர்ல்டு சிட்டி போன்ற பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகள், கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தண்ணீர் பயன்பாடு காரணமாக குறைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

செய்யூர், மதுராந்தகம் பகுதிகளில் உள்ள கல்குவாரிகள் காரணமாகவும் நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து வருகிறது. பல இடங்களில் நிலத்தடி நீர் திருட்டும் நடந்து வருகிறது.

தேவை அதிகரிப்பு

கடந்த 2020 -- -2021ம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசின் 'ஜல் ஜீவன்' திட்டத்தில் 4 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 800 குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு இருந்தாலும், செய்யூர், சூணாம்பேடு, மதுராந்தகம் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதில் ஊராட்சி பகுதி களில், புதிய குடிநீர் கிணறுகளின் தேவை அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு போதியளவு பருவ மழை பெய்த போதிலும் வழக்கத்தைவிட கோடை வெயில் அதிகமாக உள்ளதால், நீர்நிலைகள் வேகமாக வறண்டு வருகின்றன.

இதே நிலை நீடித்தால் ஆகஸ்ட், செப்., மாதங்களில் விவசாயத்திற்கு போதிய தண்ணீர் இருக்குமா என, விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1 லட்சத்து 30 ஏக்கர் பரப்பளவில், விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து வருவதால், விவசாய கிணற்றில் போதியளவு தண்ணீர் இல்லை.

இரண்டு நாளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே, வயலுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் நிலை உள்ளது.

தட்டுப்பாடு

தென்மேற்கு பருவமழை கூடுதலாக பெய்யும்பட்சத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது. இல்லையென்றால், விவசாய தேவைக்கு மட்டுமின்றி குடிநீர் தேவைக்கும் பெரும் தட்டுப்பாடு ஏற்படும்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பெரிய பெரிய மோட்டார் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தி நிலத்தடி நீர் திருடப்படுகிறது. இந்த நீர், தொழிற்சாலைகளுக்கு விற்கப்படுகிறது.

நிலத்தடி நீர் திருட்டிற்கு இப்போதே கடிவாளம் போட்டால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதை தடுக்க முடியும். அதற்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



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