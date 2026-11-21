/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/தனியார் சொகுசு விடுதியில் காவலாளி தற்கொலை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:52 PM
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செய்யூர்: கோட்டைக்காடு பகுதியில் உள்ள தனியார் சொகுசு விடுதியில், காவலாளி பாலசுந்தரம், 48, என்பவர் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
செய்யூர் அடுத்த இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட, கோட்டைக்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலசுந்தரம். இவர், அதே பகுதியில் செயல்படும் தனியார் சொகுசு விடுதியில் காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு வழக்கம் போல வேலைக்கு சென்றார். பின், நள்ளிரவில் காவலாளிகளுக்கான அறையில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
சூணாம்பேடு போலீசார், இறந்தவரின் உடலை கைப் பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மதுராந்தகம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின், தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.