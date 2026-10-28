நடந்து சென்ற நபரிடம் வழிப்பறி: 3 பேர் கைது

ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே, சாலையில் நடந்து சென்ற நபரிடம், கத்திமுனையில் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட மூன்று வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நந்திவரம், மகாலட்சுமி தெருவைச் சேர்ந்தவர் பரத், 45. இவர் நேற்று (அக்.,27) காலை, சித்தேரி சாலையில் நடந்து சென்றார். அப்போது அவ்வழியே எதிரே நடந்து வந்த சந்தோஷ், 20, மணிகண்டன், 25, புவனேஷ், 22 ஆகிய மூவரும் பரத்தை வழிமறித்து பணம் கேட்டுள்ளனர். அவர் தர மறுத்ததால், கத்திமுனையில் மிரட்டி அவரிடம் இருந்த 800 ரூபாயை பறித்து தப்பி சென்றனர். இதுகுறித்த புகாரின் படி, கூடுவாஞ்சேரி போலீசார், ‘சி.சி.டி.வி’ காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, கூடுவாஞ்சேரி பள்ளிக்கூட தெருவில் பதுங்கிய மூவரையும் இன்று (அக்.,28) கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், இவர்கள் மீது ஏற்கனவே பல வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரிய வந்தது.
அதன்பின், மூவரையும் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர்.