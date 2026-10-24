சாலைகளில் பராமரிக்கப்படும் கால்நடைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
சாலைகளில் பராமரிக்கப்படும் கால்நடைகளால் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
மதுராந்தகம்: தேவாத்துார் ஊராட்சியில் இயங்கும் அரசு அலுவலகங்களில் கால்நடைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தேவாத்துார் ஊராட்சியில் 1,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இங்குள்ள கிராம நிர்வாக அலுவலகம், ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே குடியிருப்பு மக்கள், கால்நடைகளை பராமரித்து வருகின்றனர்.கால்நடை கள் அந்த இடத்தை அசுத்தப்படுத்துவதால், துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால், அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்கள் முகம் சுழித்தபடி செல்கின்றனர்.
சாலைப் பகுதிகளில் படுத்து உறங்கும் கால்நடைகளால், விபத்து அபாயம் உள்ளது. இதுகுறித்து, ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.