தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ போக்குவரத்துக்கு இடயூறாக சாலையில் கொட்டப்பட்ட மண் குவியலால் அவதி

போக்குவரத்துக்கு இடயூறாக சாலையில் கொட்டப்பட்ட மண் குவியலால் அவதி

போக்குவரத்துக்கு இடயூறாக சாலையில் கொட்டப்பட்ட மண் குவியலால் அவதி

ADDED : ஆக 12, 2026 04:23 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 12, 2026 04:23 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

செங்கல்பட்டு, ஆக. 13﻿–

வரதனார் தெருவில் சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக குவிக்கப்பட்டுள்ள மண் குவியலால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு நகராட்சியில், வேதாசலம் நகர் வரதனார் தெருவில், குடியிருப்புகள் மற்றும் தலைமை தபால் நிலையம் வங்கிகள் உள்ளன.

இங்கு, மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டும் பணிக்காக மூன்று மாதங்களுக்கு முன் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தனியார் ஒப்பந்ததாரருக்கு ‘டெண்டர்’ விடப்பட்டது. இதையடுத்து இப்பகுதியில் கடந்த மாதம் மழைநீர் வடிகால்வாய் பணி தொடங்கியது.

பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் கால்வாய் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட மண்ணை ஒப்பந்த ஊழியர்கள், சாலை வலைவில் குவித்து வைத்தனர். இந்த மண் குவியலால் வரதனார் தெருவில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் அத்தியாவசிய பணிக்கு செல்வோர் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர். இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், மண் குவியில் மீது மோதி விபத்துக்களில் சிக்கி படுகாயடைகின்றனர்.

இதனால், சாலையில் குவிந்த மண்ணை அப்புறப்படுத்த, நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் அப்பகுதி மக்கள் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். எனவே, போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக, சாலையில் குவிக்கப்பட்டுள்ள மண்ணை அப்புறப்படுத்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us