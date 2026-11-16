அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் கனரக லாரிகளால் அரியனுார் சாலை சேதம்
அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் கனரக லாரிகளால் அரியனுார் சாலை சேதம்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
செய்யூர்: அரியனுார் - பகுதியில் கல்குவாரிக்கு செல்லும் கனரக லாரிகள் அதிகளவில் இயக்கப்படுவதால், ஆங்காங்கே பள்ளம் ஏற்பட்டு சாலை முழுதும் சீரழிந்து வருகின்றன.
செய்யூர் அருகே அரியனுார் கிராமத்தில் இருந்து விழுதமங்கலம் பகுதிக்கு செ ல்லும் சாலை 5 கி.மீ., துாரம் கொண்டது. அரியனுார், நெசப்பாக்கம், வெண்மணி, கல்பட்டு, வெளிக்காடு உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் இந்த சாலை வழியாக சித்தாமூர், மதுராந்தகம் போன்ற நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். அதேபோல், ஓணம்பாக்கம், வெண்மணி பகுதியில் செயல்படும் கல்குவாரிகளில் இருந்து நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் இவ்வழியாக செல்கின்றன. அதிக பாரம் ஏற்றி செல்லும் கனரக லாரிகளால், அரியனுார் சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டு சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், அவ்வழியே செ ல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த சாலையில் மின் விளக்குகள் இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது. 10 நாட்களுக்கு முன், இரவு நேரத்தில் இவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற வாலிபர் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து படுகாயமடைந்தார். எனவே, நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.