/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/கடலோர பகுதிகளில் கனமழை வெறிச்சோடிய மாமல்லபுரம்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
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மாமல்லபுரம்: கடலோர பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக, மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலா பயணியரின் வருகை குறைந்து, வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
மாமல்லபுரத்தில், கடற்கரை கோவில், ஐந்து ரதங்கள், அர்ஜூனன் தபசு உள்ளிட்ட பல்லவர் கால சிற்பங்கள் உள்ளன. இங்கு, வார விடுமுறை நாட்களில் வழக்கத்தை விட, சுற்றுலா பயணியர் ஏராளமானோர் வந்து செல்வது வழக்கம்.
வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்ததாழ்வு மண்டலம் காரணமாக, கடந்த சில நாட்களாக, கடலோர பகுதியில் கனமழை பெய்கிறது. ஞாயிறு விடுமுறை நாளான நேற்று, சுற்றுலா பயணியரின் வருகை குறைந்ததால், மாமல்லபுரம் கடற்கரை வெறிச்சோடியது.
இதனால், வெளிநாட்டு பயணியர் வர தயக்கம் காட்டுவதால், சீசனை நம்பியுள்ள வியாபாரிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.