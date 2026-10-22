மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்த விவசாயி குடும்பத்துக்கு ரூ. 14 லட்சம் இழப்பீடு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்த விவசாயி குடும்பத்துக்கு ரூ. 14 லட்சம் இழப்பீடு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 11, 2026 12:08 AM
ADDED : அக் 11, 2026 12:04 AM
சென்னை: மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்த விவசாயி குடும்பத்திற்கு, 14.50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, தமிழக மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்துக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், செய்யூர் அருகே உள்ள நெமந்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி செங்கேணி, 2021 டிச., 31ல் வயலுக்குச் சென்றார்.
அப்போது வீசிய பலத்த காற்றில், மின் கம்பி அறுந்து விழுந்தது. அதை மிதித்த செங்கேணி, மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதையடுத்து அவரது குடும்பத்திற்க்கு, இடைக்கால நிவாரணமாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது.
எஞ்சிய இழப்பீடு கோரி அளித்த மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால், செங்கேணியின் மனைவி தனலட்சுமி, மகன்கள் மணிகண்டன், சத்யா ஆகியோர், உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி, 14.50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். ஏற்கனவே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், மீதமுள்ள 9.50 லட்சம் ரூபாயை, 2021 முதல் ஆண்டுக்கு 6 சதவீத வட்டியுடன் வழங்க, மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தார்.