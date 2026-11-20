ஸ்தலசயனர் கோவில் சொர்க்கவாசல் விவகாரம் பரிசீலிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
ஸ்தலசயனர் கோவில் சொர்க்கவாசல் விவகாரம் பரிசீலிக்க ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:40 PM
மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் ஸ்தலசயன பெருமாள் கோவிலில், அகற்றப்பட்ட சொர்க்கவாசல் கதவை, மீண்டும் பொருத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மாமல்லபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலசயன பெருமாள் கோவில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. வைணவ சமய 108 திவ்விய பிரபந்தங்களில், 63வதாக சிறப்பு பெற்றுள்ளது. ஸ்தலசயன பெருமாள், நிலமங்கை தாயார், பன்னிரு ஆழ்வார்கள் உள்ளிட்ட சுவாமியர் அருள்பாலிக்கின்றனர்.
இக்கோவிலில், ஆண்டுதோறும் வைகுண்ட ஏகாதசி உத்சவம் நடந்து, ஸ்தலசயன பெருமாள் சொர்க்கவாசல் கடந்து செல்வார். கோவிலில் நீண்டகாலமாக, பிரத்யேக சொர்க்கவாசல் கதவு இன்றி, ராஜகோபுர வாயிலில் சுவாமி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
இந்நிலையில், வைகுண்ட ஏகாதசி உத்சவத்திற்காக, உலோக தகடு பொருத்தப்பட்ட சொர்க்கவாசல் கதவு 2020ம் ஆண்டு அமை க்கப்பட்டது.
அதைத்தொடர்ந்து, வைகுண்ட ஏகாதசி உத்சவத்தில், திருமால் சுவாமி அதன் வழியே கடந்து சென்றார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2024 பிப்.,1ம் தேதி, கோவிலில் மஹாகும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அதற்கு முன் நடந்த திருப்பணிகளுக்கு அனுமதி அளித்த தொல்லியல் வல்லுநர் குழுவினர், தொன்மை தன்மை மாறாமல் பணிகள் நடந்துள்ளனவா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது சொர்க்கவாசல் கதவு, கோவிலின் ஆகம அமைப்பிற்கு முரணாக உள்ளதாக கருதி, 2023ம் ஆண்டு அகற்றப்பட்டது. அதன்பின் சொர்க்கவாசல் கதவு இன்றியே, உத்சவம் விழா நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், மீண்டும் அகற்றப்பட்ட சொர்க்கவாசல் கதவை பொருத்தகோரி, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆகம முறை கருதி, கோவில் நிர்வாகம் தவிர்த்தது.
இதையடுத்து, சொர்க்கவாசலை பொருத்த உபயதாரர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதுகுறித்து விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், மீண்டும் கதவை பொருத்த கோரும் அவரது கோரிக்கை குறித்து, மூன்று வாரத்தில் பரிசீலிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, கோவில் நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:
மண்டல ஸ்தபதி, தொல்லியல் வல்லுநர் குழுவினர் ஆகியோரிடம் பரிசீலித்து, கோவிலில் ஆய்வுசெய்து, சொர்க்க வாசல் கதவை பொருத்துவது குறித்து முடிவெடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.