ஆறு வழி சாலையில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வலியுறுத்தல்
ஆறு வழி சாலையில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
திருப்போரூர்: திருப்போரூர் ஆறுவழிச்சாலையில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருப்போரூர் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஆலத்துார் – வெங்கலே ரி வரை செல்லும் ஆறுவழிச்சாலையில், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்கப்பட்டது. இதன் அருகில் குடியிருப்புகள் உள்ளன.இச்சாலை வழியாக அடுக்குமாடி குடியிருப்பு மக்கள் மற்றும் பல்வேறு பகுதியினர் செல்கின்றனர்.
இங்கு, உயர்கோபுர மின்விளக்கு இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் போதுமான வெளிச்சம் இல்லாமல் இருள் சூழ்ந்துள்ளது. இவ்வழியாக செல்லும் பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்களும் நடக்கிறது.
எனவே, மக்கள் நலன் கருதி, ஆறுவழிச்சாலையில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு அமைக்க மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வே ண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.