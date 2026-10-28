உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் பழுது: பரனுார் சாலையில் விபத்து அச்சம்
உயர்கோபுர மின்விளக்குகள் பழுது: பரனுார் சாலையில் விபத்து அச்சம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
பரனுார்: பரனுார் சுங்கச்சாவடியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில், உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் பழுதடைந்து இருள் சூழ்ந்துளளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
சென்னை -- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாகவும் உள்ளது.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில், பரனுார் சுங்கச்சாவடி முதல் மாமண்டூர் பாலாற்று மேம்பாலம் வரை 20 இடங்களில் உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், பரனுார் சுங்கச்சாவடி, புலிப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் சாலை சந்திப்பு, பச்சையம்மன் கோவில் சந்திப்பு இருங்குன்றம்பள்ளி மேம்பாலம் உள்ளிட்ட எட்டு இடங்களில் உயர்கோபுர மின் விளக்குகள் பழுதடைந்துள்ளன. இரண்டு மாதங்களாகியும் அவை சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இப்பகுதி முழுதும் இருள் சூழ்ந்துள்ளதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணிக்கின்றனர். மேலும், இருளை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் வழிப்பறி, திருட்டு போன்ற சம்பவங்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர்.
எனவே, நெடுஞ்சாலை துறை யினர் ஆய்வு செ ய்து, பழுதடை ந்த உயர்கோபுர மின்விளக்குகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.