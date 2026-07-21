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சாலையோர பூங்கா பணி கிடப்பில் நெடுஞ்சாலை துறை அலட்சியம்

சாலையோர பூங்கா பணி கிடப்பில் நெடுஞ்சாலை துறை அலட்சியம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:01 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:01 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM

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செங்கல்பட்டு:செங்கல்பட்டில் சாலையோரத்தில் பூங்கா அமைக்கும் பணியை தொடங்காமல் நெடுஞ்சாலை துறையினர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு - மதுராந்தகம் சாலையில், ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் பகுதியில், சாலை சந்திப்பு உள்ளது. இங்கு, அடிக்கடி சாலை விபத்துகள் நடக்கிறது. இதனை தவிர்க்க, சாலை சந்திப்பில் பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என, நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.

அதேபோல், செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக சாலை சந்திப்பில் பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, சாலை சந்திப்புகிளில் தலா ஒரு பூங்கா அமைக்க, 25 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.

அதன்பின், டெண்டர் விடப்பட்டு கடந்த ஜன., மாதம் பணிகள் தொடங்கிய நிலையில், கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, பதில் கூற மறுத்துவிட்டனர்.

எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து சாலையோர பூங்கா பணியை விரை ந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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