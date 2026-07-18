/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ தோட்டக்கலை துறை அலுவலர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 03:55 AM
அ நிறம் | அளவு
செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைதுறை அலுவலர்கள் சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு சார்பில், நேற்று உழவர் அலுவலர் திட்டம் 2.0 திட்டத்தை கைவிட கோரி செங்கல்பட்டு கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் பாலகுமார் பேசியதாவது:
உழவர் அலுவலர் திட்டம் 2.0 தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அனைத்து அரசாணைகளையும், தமிழக அரசு உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும். ஏற்கனவே, நடைமுறையில் இருந்த திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.