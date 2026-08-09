/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ பிலாப்பூரில் மனுநீதி நாள் முகாம்
ADDED : ஆக 09, 2026 01:53 AM
அ நிறம் | அளவு
செங்கல்பட்டு: 'பிலாப்பூர் கிராமத்தில், வரும் 12ம் தேதி மனுநீதி நாள் முகாம் நடத்தப்படும்' என செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்து உள்ளார்.
கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை;
அரசு சார்பில் நடக்கும் மனுநீதி நாள் முகாம், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஊராட்சியில், மாதந் தோறும் நடந்து வருகிறது.
அதன் படி, மதுராந்தகம் தாலுகா, பிலாப்பூர் கிராமத்தில், மனு நீதிநாள் முகாம், வரும் 12ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு, நடக்கிறது.
இந்த முகாமில், அனைத்து பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்க உள்ளனர். இதனால், பொதுமக்கள் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.