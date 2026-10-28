மது போதையில் மனைவியை அடித்து கொன்ற கணவன் கைது

UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:06 PM
செங்கல்பட்டு: திருவானைகோவில் கிராமத்தில் மது போதையில் மனை வியை அடித்து கொன்ற கணவன் முத்து, 34 என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த திருவானைக்கோவில் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முத்து. இவரது மனைவி அஞ்சாலாட்சி, 33. கடந்த 25ம் தேதி இரவு அஞ்சாலாட்சி வழுக்கி விழுந்து மயங்கி விட்டதாகக் கூறி செங்கல்பட்டு அரசு
மருத்துவமனையில், முத்து சேர்த்துள்ளார்.
அங்கு, பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அஞ்சலாட்சி ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து அஞ்சலாட்சி கணவர் முத்துவிடம் விசாரித்த போது முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்துள்ளார். கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், மதுபோதையில் அடித்து கொன்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
கடந்த 25ம் தேதி இரவு மது அருந்திவிட்டு முத்து வீட்டிற்கு வந்ததால் தம்பதி இடையே சண்டை ஏற்பட்டு உள்ளது.
இதில், அவர் தாக்கியதில் அஞ்சாலாட்சி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.
பிரேத பரிசோதனையில் அஞ்சாலாட்சி உடலில் பல இடங்களில் காயம் இருந்தது. நுரையீரல் பகுதியில் ரத்தம் செல்வதில் தடை ஏற்பட்டு உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
அவரை கைது செய்த போலீசார் செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.