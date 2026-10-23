கழுத்து நெரித்து கணவர் கொலை மனைவியிடம் தீவிர விசாரணை
கழுத்து நெரித்து கணவர் கொலை மனைவியிடம் தீவிர விசாரணை
ADDED : அக் 22, 2026 06:28 PM
மதுராந்தகம்: செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தில் குடும்பத் தகராறில் கணவர் வெங்கடேசன், 44 என்பவர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அவரது மனைவி, 40 வயதுள்ள சந்தியா ராணியை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மதுராந்தகம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட சின்ன காலனி பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், இவருடைய மனைவி சந்தியா ராணி. இரு மகன்கள் உள்ளனர். தம்பதியிடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
நேற்று (அக்.,21) இரவு தம்பதியிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் இருவரும் ஒருவரையொருவர் கையால் தாக்கினர். மேலும் சந்தியா ராணி கணவன் கழுத்தை நெரித்துள்ளார்.
அப்போது மயங்கி கீழே விழுந்த வெங்கடேசனுக்குத் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று (அக்.,22) காலை கணவர் மயங்கிக் கிடப்பதாக சந்தியா ராணி 108 ஆம்புலன்ஸுக்குத் தகவல் தெரிவித்தார். மருத்துவ பரிசோதனையில் வெங்கடேசன் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்தும் மதுராந்தகம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.